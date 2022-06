Dinsdag mogelijk opnieuw boerenacties tegen stikstofplan kabinet

Maandag voerden boeren met tractoren op diverse plekken in het land actie op snelwegen. Ook gingen boeren in onder meer Lochem en Raalte naar het gemeentehuis, verschenen er tractoren op het Mediapark in Hilversum en trok een groep boeren opnieuw naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Die acties waren niet aangekondigd, wel gingen zondagavond online diverse video's rond waarin werd opgeroepen tot protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week over de stikstofplannen, dinsdag staat de stemming over moties die partijen toen indienden op het programma. Om de natuur te beschermen wil het kabinet de uitstoot van ammoniak door de landbouw gemiddeld met 40 procent omlaag brengen. In beschermde natuurgebieden mag zelfs vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden. In Stroe demonstreerden veel boeren vorige week tegen dat beleid.