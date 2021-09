Spanje roept La Palma na vulkaanuitbarsting uit tot rampgebied

Een regeringswoordvoerder meldt dat ongeveer 5 miljoen euro zal worden gebruikt om huisvesting te regelen. De rest gaat naar de aanschaf van meubilair en andere essentiële huishoudelijke artikelen. De Spaanse krant El País meldde maandag dat de lokale autoriteiten de totale schade door de eruptie schatten op meer dan 20 miljoen euro.

83.000 evacués

Sinds de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op 19 september stroomt lava langzaam richting de Atlantische Oceaan. De lavastromen hebben op La Palma bijna zeshonderd woningen, kerken en bananenplantages verwoest. Duizenden mensen op het Canarische eiland met 83.000 inwoners zijn geëvacueerd.

Honderden inwoners in kustgebieden zitten binnen vanwege explosies en gaswolken die kunnen ontstaan als de hete lava met het zeewater in contact komt. De hulpdiensten hebben hier meermaals voor gewaarschuwd, maar het is niet duidelijk of en wanneer de lava het water bereikt. De situatie is volgens experts onvoorspelbaar.