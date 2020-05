Dronken agenten betrapt op bbq-feest tijdens ’bewaken’ grens

De politiemedewerkers waren in het kader van de coronacrisis ingezet voor de grenscontrole. Zij moesten checken of buitenlandse chauffeurs die België in wilden daarvoor wel de goede papieren hadden.

Eén van de chauffeurs die werd gecontroleerd had een barbecue zien smeulen. In de buurt stonden enkele flessen roséwijn, zo meldt Het Nieuwsblad. De bezorgde chauffeur schakelde de politie in. Agenten van de lokale politie die ter plaatse gingen, stelden vast dat hun collega’s onder invloed van alcohol waren. Bronnen laten aan de Belgische krant bovendien weten het barbecuestel te hebben zien staan.

’Te veel alcohol’

„Er is proces-verbaal opgesteld tegen twee inspecteurs omdat ze alcohol hadden genuttigd”, bevestigt Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie aan Het Nieuwsblad. Hoeveel promille de inspecteurs in het bloed hadden, wil de federale politie om juridische redenen niet bekendmaken. „Maar het was te veel.”

De ervaren politiemensen zijn al meer dan twintig jaar in dienst. Normaal werken de inspecteurs voor de luchtvaartpolitie, maar in tijden van corona werden zij ten noorden van Antwerpen ingezet om de grens te bewaken. „Er is een intern tuchtonderzoek geopend”, aldus Frederickx.

De drie zullen afzonderlijk worden ondervraagd over wat er zich zondag aan de grens afspeelde. „Als blijkt dat de feiten bevestigd worden, dan is dit onaanvaardbaar. Het dreigt een smet te werpen op al het harde werk van hun collega’s van de afgelopen weken, in deze moeilijke tijden.”