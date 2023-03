Vier doden bij zwaar ongeval op A59 met meerdere auto’s en vrachtwagen

De ANWB meldt dat de A59 door het ongeval tussen meerdere voertuigen is gesloten tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Verkeer kan omrijden via Tilburg over de A2 en de A65. Op de weg is het een grote ravage, valt op te maken uit beelden van persfotografen. „De weg is één richting op sowieso tot morgenvroeg afgesloten voor onderzoek”, aldus de politie in een bericht.

Hulpdiensten zoals de brandweer zijn massaal ter plaatse. De politie doet verder onderzoek en zoekt volgens Omroep Brabant onder meer met een speurhond langs de snelweg.