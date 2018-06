Programmeren als schoolvak

Aan het woord is Lieke Boon, projectmedewerker van het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en beta/techniek VHTO. Dit bureau zet tal van projecten op en is ondertekenaar van het CodePact 2015, dat als streven heeft dat 400.000 leerlingen op alle Nederlandse scholen in 2017 lessen hebben gehad in coding.

Meisjes

,,Wij richten ons met name op meisjes tussen de 8 en 18 jaar en willen dat ze vaker kiezen voor beta, techniek en ict. Tijdens de landelijke Code Week die 10 oktober begint organiseert VHTO op zaterdagen meerdere DigiVita Code Events voor meisjes -en hun juffen- in Eindhoven, Zoetermeer, Zwolle en Amsterdam. Ze leren dan op hogescholen programmeren van vrouwelijke ICT-studenten en –professionals.”

,,Een aantal is zó enthousiast geworden tijdens de Code Events dat ze op een zomerkamp terugkwamen om méér te leren. Zelf een spelletje of een app maken voor op de telefoon blijken ze enorm leuk te vinden. Zo was na afloop een meisje zo enthousiast dat ze later net zo’n succesvol spel wilde maken als flappie bird én rijk ermee wilde worden natuurlijk,” vertelt Lieke Boon lachend.

,,Een andere eye-opener is bijvoorbeeld dat robots helemaal niet uit zichzelf alles doen, maar dat je die moet besturen en dat je dat zelf kunt. Het leuke van 3d-printen vinden ze dat ze zelf iets kunnen ontwerpen en dat je dan ook echt kunt zien hoe het eruit komt te zien.”

Analytischer denken

Niet iedereen is overigens overtuigd van het nut van ‘coding’. Zo stelt onderwijskundige Casper Hulshof, verbonden aan de Universiteit Utrecht, dat het een hype is. ,,Je zou er analytischer van leren denken en meer inzicht van krijgen. Dachten ze vroeger ook van het vak Latijn of het schaakspel. Is nooit bewezen.”

Het maakt Lieke Boon niet veel uit of dat bewezen is of niet. ,,Natuurlijk is het meegenomen als je er analytischer van zou leren denken. Maar ons gaat het erom dat jonge meisjes zo op een speelse manier digitale vaardigheden krijgen aangeleerd en niet bij voorbaat ict al uitsluiten. Want deze generatie kan niet meer om de computer heen.”