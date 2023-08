Wereldsterren op loonlijst en futuristische stad in woestijn, maar Saoedi-Arabië is nog lang niet klaar

Geld moet rollen en nergens ter wereld rolt het momenteel makkelijker dan in Saoedi-Arabië. Miljarden worden bijna achteloos uitgegeven om topsporters te trekken. Het land waar je als niet-moslim Mekka niet in mag, plant futuristische toeristische oorden en zoekt op het wereldtoneel zelfs voorzichtig toenadering tot Israël. Wat is er aan de hand met de geboorteplek van de islam?

De Braziliaan Neymar verruilde Paris Saint-Germain deze maand voor Al-Hilal. Ⓒ ANP/ HH