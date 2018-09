Alle feiten en fabels over borstkanker op een rij

1. Het hoeft niet altijd een knobbeltje te zijn

Feit. De meest voorkomende verandering in de borst is een knobbeltje, maar het kan ook een verdikking zijn of een deuk of kuiltje, roodheid, bruin of bloederig vocht uit de tepel, pijn of een warm gevoel in de borst.

2. Een knobbeltje in mijn borst betekent dat ik borstkanker heb

Fabel. Veranderingen in de borst kúnnen wijzen op borstkanker. Maar dat hoeft niet. Of een borstafwijking goed- of kwaadaardig is, moet eerst medisch onderzocht worden. Het is daarom verstandig om naar uw huisarts te gaan als u een verandering in uw borsten ontdekt.

3. Borstkanker is erfelijk

Fabel en feit. Er zijn weinig direct aanwijsbare oorzaken van borstkanker. Wel is het zo dat circa 5 tot 10% van alle vrouwen met borstkanker de ziekte heeft gekregen door erfelijke aanleg. Bij erfelijke aanleg wordt het vaker relatief jong, voor het 50e jaar, vastgesteld. Meestal hebben directe bloedverwanten (moeder, zussen) borstkanker (gehad).

4. Als ik zelf mijn borsten regelmatig onderzoek, is het bevolkingsonderzoek niet nodig

Fabel. Zelfonderzoek leidt niet tot minder sterfte aan borstkanker. Ook wordt borstkanker niet eerder ontdekt bij vrouwen die aan zelfonderzoek doen. Wel bij het bevolkingsonderzoek, en hoe eerder het wordt ontdekt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling.

5. Ik hoef niet mee te doen aan het onderzoek, want ik heb nergens last van

Fabel. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is niet verplicht. Maar het doel van het onderzoek is om eventuele borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, als er nog geen klachten zijn. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op een succesvolle behandeling groter.

6. De leeftijdsgrens voor deelname aan het onderzoek is niet zonder reden

Feit. Zoals vrijwel elk medisch onderzoek heeft ook het bevolkingsonderzoek voor- en nadelen. Bij vrouwen tussen de 50 en de 75 jaar zijn de voordelen groter dan de nadelen. Vrouwen onder de 50 jaar hebben vaak veel klierweefsel in de borsten waardoor röntgenfoto’s moeilijk te beoordelen zijn. Bij vrouwen boven de 75 jaar groeit borstkanker heel langzaam en is de kans dat ze aan borstkanker overlijden klein.

7. Na ontdekking van een verandering in de borst, is een biopsie nodig

Feit. Om tot een definitieve diagnose te komen, zal bijna altijd een biopsie nodig zijn. Met een dikke naald worden stukjes weefsel weggehaald van de plaats waar de afwijking zit. Als dit niet mogelijk is, wordt het verdachte weefsel met een operatie uit de borst verwijderd.

8. De behandeling bij borstkanker is voor iedereen hetzelfde

Fabel. Voor welke behandeling wordt gekozen, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kenmerken van de tumor, het stadium van de ziekte en de leeftijd. Vaak is een operatieve ingreep de eerste stap, maar er kan ook gekozen worden voor bestraling, chemotherapie, hormonale therapie of een combinatie hiervan.

9. Een borstamputatie is niet altijd nodig

Feit. Afhankelijk van de grootte van de tumor of de aanwezigheid van meerdere tumoren wordt gekozen voor een borstamputatie of een borstbesparende operatie. Bij een borstamputatie wordt de hele borstklier met vet- en bindweefsel, de huid en de tepel verwijderd. Bij een borstbesparende operatie wordt alleen de tumor met omringend gezond weefsel verwijderd. Deze operatie wordt altijd gevolgd door bestraling.