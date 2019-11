Ⓒ AFP

Een islamitisch antwoord op mondaine badplaatsen in het Westen, maar dan zonder de ’verdorvenheden’ die zulke vakantieoorden hun aantrekkingskracht geven. Kish, het Iraanse eiland waar Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi zich geregeld zou ophouden, is in alles de oosterse tegenpool van Monaco of Miami.