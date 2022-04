Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Rusland of de dood: Oekraïense burgers massaal ’geëvacueerd’ naar land van de bezetter

Door Anton Goegebeur Kopieer naar clipboard

Oekraïense vluchtelingen in Rusland. Ⓒ ANP / EPA

Naast het zichtbare leed veroorzaakt door raketten en kogels speelt zich in Oekraïne nog een groot drama af. Al tienduizenden burgers werden ontvoerd naar regio’s her en der in Rusland, van Tsjetsjenië tot Kamtsjatka, het uiterste oosten. Dat blijkt uit getuigenissen en een onlangs opgedoken overheidsdocument met ’vluchtelingenquota’ waaraan vrijwel iedere Russische regio moet voldoen.