Bewoners én gemeente Nieuwerkerk verbaasd over verblijf vluchtelingen: ’Dit heeft iets heel stiekems’

Woensdagmiddag 17 augustus meldden meerdere vluchtelingen zich bij de publieksbalie van de Gemeente Zuidplas in Zuid-Holland. Tot grote verbazing van de gemeente waren zij sinds 18 juli door het COA geplaatst in het lokale Van der Valk-hotel. Het gaat om een ’tijdelijke oplossing’. De in totaal 42 vluchtelingen zijn uit allerlei landen afkomstig.

Nieuwerkerkers zijn niet te spreken over die gang van zaken. Ze benadrukken dat ze niets tegen de vluchtelingen hebben, maar dat het hen om het gebrek aan communicatie gaat.

„Dit heeft iets heel stiekems”, zegt Christa. „Alsof het erdoor gedrukt moet worden. Waarom is dit niet gewoon vooraf met inwoners en de gemeente besproken? Misschien waren ze bang dat er dan protesten zouden ontstaan.”

Ook haar partner Joop is boos door het nieuws. „Begrijp me niet verkeerd: als mensen echt vluchteling zijn, vind ik het geen probleem. Maar ik vind wel dat daar kritisch naar gekeken moet worden. Je kunt niet iedereen maar blijven opvangen en woonruimte bieden, terwijl Nederlanders zelf juist hard ernaar op zoek zijn.”

Slordig

Inwoner Ed vindt het ’slordig’ van het COA. „Bij dit soort lastige zaken is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt. Ik heb er zelf verder weinig problemen mee. Uiteindelijk zijn het ook mensen en die verdienen natuurlijk een dak boven hun hoofd.”

In een sporthal bij hem in de buurt zijn ook tijdelijk vluchtelingen opgevangen. Ed: „Dan kun je een maand niet sporten. Mensen maken zich daar soms druk om, maar ik vraag me dan echt af wat belangrijker is: dat je even niet kunt sporten of dat die mensen gewoon een goed tijdelijk thuis vinden. Dat laatste natuurlijk.”

Een andere mannelijke inwoner, die vanwege de gevoeligheid van het onderwerp niet met zijn naam in de krant wil, reageert ook gepikeerd op het nieuws. „Dit valt eigenlijk niet goed te praten. Je hoort de bewoners bij dit soort zaken altijd te informeren. Nu voelt het niet goed, terwijl ik in feite niets tegen die vluchtelingen heb. Van mij mogen ze hier zeker verblijven.”

Locoburgemeester Jan Willem Schuurman (CU/SGP) stelde eerder al tegenover lokale media: „Bij de opvang van vluchtelingen vinden wij het als gemeente in ieder geval belangrijk dat er adequate zorg is voor hen en dat er open en transparant wordt gecommuniceerd naar inwoners. Helaas constateer ik dat het op die punten is misgegaan. Hierover hebben we vandaag ook zeer duidelijke gesprekken gevoerd met het COA. Het moge duidelijk zijn dat zij verder verantwoordelijk zijn voor de zorg voor deze mensen en het bieden van een passend vervolg van hun procedure.”

Het COA heeft inmiddels excuses aangeboden aan de gemeente en de gemeente heeft actie ondernomen om te voorzien in basisbehoeften.