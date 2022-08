COA plaatste 42 vluchtelingen in hotel in Nieuwerkerk, gemeente wist van niets

In totaal verblijven er 42 vluchtelingen - uit allerlei landen - in de Van der Valk. Het zou gaan om een tijdelijke oplossing, maar de gemeente is niet geïnformeerd door het COA. Het COA heeft inmiddels excuses gemaakt naar de gemeente en de gemeente heeft actie ondernomen om te voorzien in basisbehoeften.

Locoburgemeester Jan Willem Schuurman (CU/SGP) stelt tegenover lokale media: „Het was goed om een bezoek te brengen aan deze groep vluchtelingen. Bij de opvang van vluchtelingen vinden wij het als gemeente in ieder geval belangrijk dat er adequate zorg is voor hen en dat er open en transparant wordt gecommuniceerd naar inwoners. Helaas constateer ik dat het op die punten is misgegaan. Hierover hebben we vandaag ook zeer duidelijke gesprekken gevoerd met het COA. Het moge duidelijk zijn dat zij verder verantwoordelijk zijn voor de zorg voor deze mensen en het bieden van een passend vervolg van hun procedure.”