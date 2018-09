Jan Slagter boos om nominatie Televizier-Ring

De Max-bestuurder laat via Twitter weten dat hij er niets van snapt. "Nog vol ongeloof, Heel Holland Bakt is niet genomineerd. Een programma waar meer dan 2,3 miljoen mensen naar kijken en hoge waardering krijgt!!", aldus Slagter. "Stemmen is achterhaald en voor ouderen zeer gebruiksonvriendelijk."

Slagter laat via het sociale netwerk weten dat hij erover nadenkt om zijn programma's in het vervolg niet meer verkiesbaar te stellen. "Wij overwegen sterk om onze programma's niet meer mee te laten doen aan deze verkiezing. Benieuwd naar de leeftijdsopbouw van de "stemmers"."

Ook Maurice Wijnen en Jochem van Gelder vinden het vreemd dat het programma van Martine Bijl niet meer in de race is voor de felbegeerde tv-prijs. "Onbegrijpelijk dat het met die kwaliteit en zo'n aantal kijkers niet genomineerd is voor de Gouden Televizierring", twittert Wijnen. Van Gelder: Inmiddels wordt het hoog tijd dat er een stemmethode bedacht wordt dat recht doet aan alle programma's."

Televizier maakte maandag bekend dat SynDROOM, Expeditie Robinson en Streetlab nog in de race zijn voor de prijs van beste Nederlandse televisieprogramma. Op 15 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het vijftigste Gouden Televizier-Ring Gala.

Nog vol ongeloof, @heelhollandbakt is niet genomineerd. Een programma waar meer dan.... http://t.co/XhNV2lrK0w pic.twitter.com/g9EJWguNgr — Jan Slagter (@Jan_Slagter) 28 september 2015

Onbegrijpelijk dat #HeelHollandBakt met die kwaliteit en zo'n aantal kijkers niet genomineerd is voor de Gouden Televizierring. #HHB — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) 28 september 2015