Boerenzoon Jouke reageert: ’Ineens pang in mijn rechteroor’

Dat zegt Robert Snorn, de advocaat van de jongen, tegen Omroep Friesland. „Het is een persoonlijke afweging van de familie, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ze aangifte doen”, zegt Snorn tegen het lokale medium.

Het incident gebeurde bij de oprit naar de A32 in Heerenveen, waarbij de politie gericht op de trekker van Jouke schoot. Ook schoot de politie ter waarschuwing. Een politiekogel raakte zijn voertuig. Het resultaat: een gat van 12 millimeter op hoofdhoogte. Was het projectiel luttele millimeter verderop terechtgekomen, dan had dat mogelijk fatale gevolgen voor Jouke gehad, zei zijn moeder woensdag tegen de Leeuwarder Courant. Hij is vervolgens samen met twee andere mannen van 46 en 34 aangehouden.

Op zijn Facebookpagina heeft Jouke zijn belevenissen na zijn vrijlating woensdagavond uiteengezet. ’Ik dacht ik moet er ook omheen. Dus ik rustig over het stoepje en ineens ’pang’ in mijn rechteroor.’ De boerenzoon maakte zich vervolgens ras uit de voeten, zo schrijft hij. ’Ik denk snel wegwezen, straks komt er een tweede (kogel, red.) achteraan.’

Op basis van ’poging tot doodslag’ werd Jouke ingerekend. „Er zijn duidelijke beelden van wat er is gebeurd”, zegt Snorn. „Als je die bekijkt, zie je dat er van poging tot doodslag geen sprake is. Jouke staat in een rij trekkers, rijdt om politieauto’s heen en komt zelfs niet in de buurt van politieauto’s.”

Tekst gaat verder na de video. Video: woensdag verzamelden veel boeren zich bij het cellencomplex waar boer Jouke vastzat.

Nog wel verdachte

Woensdag kwamen zij vrij. Het drietal wordt inmiddels niet meer verdacht van poging tot doodslag. Het OM ziet hier geen aanleiding meer toe. De advocaat stelt dat de enige verdenking op een strafbaar feit ’hoogstens een verkeersovertreding is’, aldus Storn tegen Omroep Friesland. Dat zijn cliënt mag nog is aangemerkt als verdachte, komt volgens de advocaat omdat het onderzoek nog niet afgerond is. „Ik ben ervan overtuigd dat het een sepot wordt. Dan kan haast niet anders”, zegt hij tegen de Leeuwarder Courant.

Inmiddels gaat het weer goed met de jongen. Wel heeft Jouke een piep in zijn oor. „Hij is behoorlijk aangedaan, maar het is een vrolijke jongen. Hij is goed behandeld op het politiebureau”, zegt zijn advocaat.