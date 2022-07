Familie Jouke wil aangifte tegen schietende agent doorzetten: ’Zo’n agent moet je niet in het veld hebben’

Hoewel duidelijk is dat de agent en Jouke met elkaar in gesprek gaan over wat er is gebeurd, kijken de ouders niet anders tegen de zaak aan: „Je kunt het niet maken om op zo’n manier op een trekker te schieten”, zegt de vader van de jongen. Zijn moeder vindt dat de agent „uit het veld” moet worden gehaald en een ander soort functie zou moeten gaan doen binnen het politiekorps: „Misschien als regisseur.”

’Ik dacht: ik moet weg, ik moet wegwezen’

Bij het protest bij de oprit naar de A32 werd de trekker van Jouke geraakt. Volgens hem had het „zo’n stukje gescheeld en dan had ik hier niet gezeten om het na te vertellen.”

Eerdere tekenen van spanning, of een waarschuwing, zijn er volgens de tiener niet geweest: „Daar heb ik niks van meegekregen.”

Hij dacht eerst nog dat het om een rubberen kogel ging, maar realiseerde zich later dat dit niet het geval was geweest. „Ik hoorde een hele harde knal, had een piep in mijn oor ervan. Ik dacht: ik moet weg, ik moet wegwezen.”

Later werd Jouke opgepakt en verdacht van poging doodslag. Woensdag werd hij vrijgelaten, donderdag werd de zaak tegen hem geseponeerd. De hele kwestie levert hem „een dubbel gevoel” op. „Ik ben vrij, dus dat is een opluchting, maar het heeft me wel wat gedaan dat ik ben beschoten. Dat doet vanbinnen wat met je.” Op de vraag of hij bang is zegt hij: „Tsja, wat is bang. Je hebt dan zo veel adrenaline, het besef komt later pas.”

Jouke wil heel graag verhaal halen

Jouke wil heel graag spreken met de agent, die momenteel ziek thuis zit volgens hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Nederland Gery Veldhuis. „Ik wil heel graag verhaal halen bij de politieagent, hem heel graag spreken. Hij wil praten, volgende week zouden we een afspraak maken”, aldus de jongen, die ontkent dat hij op iemand is ingereden of gewaarschuwd was door de politie.

De aanhouding en beschieting van Jouke leidden deze week tot protesten van actievoerende boeren, die pleitten voor zijn vrijlating. De laatste tijd zijn er veel boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

’We vrezen dat het uit de hand gaat lopen’

De moeder van Jouke zegt in Op1 wel door te gaan tot het einde met demonstraties: „Maar we vrezen wel dat het uit de hand gaat lopen. Niet vanuit de boeren - het is een en al harmonie, wat wij hebben gezien is adembenemend... De ME en de politie zijn verschrikkelijk opgefokt, ze hebben geen geduld.”

Ook toen haar zoon vast zat op het bureau in Leeuwarden vreesde de moeder van Jouke al voor een clash. Toen ze hoorden dat Jouke langer op het bureau moest blijven, wist de vrouw dat er een probleem zou komen: „Iedereen stond daar met een missie (...) Ze wilden Jouke meenemen, en dat ging niet.”

’Pang!’

Op zijn Facebookpagina heeft Jouke zijn belevenissen na zijn vrijlating woensdagavond uiteengezet. ’Ik dacht ik moet er ook omheen. Dus ik rustig over het stoepje en ineens ’pang’ in mijn rechteroor.’ De boerenzoon maakte zich vervolgens ras uit de voeten, zo schrijft hij. ’Ik denk snel wegwezen, straks komt er een tweede (kogel, red.) achteraan.’

Tekst gaat verder na de video. Video: woensdag verzamelden veel boeren zich bij het cellencomplex waar boer Jouke vastzat.

Boeren voor de cel van Jouke Ⓒ JARING RISPENS

’Ik heb niets verkeerd gedaan’

Woensdag kwamen zij vrij. Jouke verscheen later zelf voor de camera voor Omroep Friesland, zichtbaar aangedaan. „Je bent wel vrijgelaten, maar er is wel op je geschoten. Als ik langzamer of juist harder had gereden was ik er misschien niet meer geweest.” De boerenzoon snapt naar eigen zeggen niets van de verdenking van poging tot doodslag. „Ik was daar voor mijn toekomst en heb niets verkeerd gedaan.”

Het drietal wordt inmiddels niet meer verdacht van poging tot doodslag. Het OM ziet hier geen aanleiding meer toe. De advocaat stelt dat de enige verdenking op een strafbaar feit ’hoogstens een verkeersovertreding is’, aldus Storn tegen Omroep Friesland.

Inmiddels gaat het weer goed met de jongen. Wel heeft Jouke een piep in zijn oor. „Hij is behoorlijk aangedaan, maar het is een vrolijke jongen. Hij is goed behandeld op het politiebureau”, zegt zijn advocaat.