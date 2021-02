Rotterdamse buurt hoort schoten: man (28) opgepakt

Politieonderzoek in Rotterdam nadat er schoten in de buurt werden gehoord. Een man is opgepakt. Ⓒ jbmedia

ROTTERDAM - Een 28-jarige man is maandagavond in Rotterdam aangehouden. „Meerdere getuigen hadden het gehoord; er werd geschoten op de Schippersstraat. Een ander had iemand weg zien rijden in een auto”, meldt de politie.