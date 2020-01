Meerderheid Tweede Kamer wil verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Ⓒ ANP

DEN HAAG - In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af om het afsteken van vuurwerk verder aan banden te leggen. Na de SP is ook de PvdA voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. „Mocht dat onvoldoende zijn, dan sluiten we een totaalverbod op al het vuurwerk ook niet uit”, schrijft Kamerlid Attje Kuiken op de website van de partij.