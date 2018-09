Jammeh ’renteniert’ gewoonverder in Equatoriaal-Guinea

De oppositie in Equatoriaal-Guinea is niet blij met de nieuwe gast. Andrés Esono Ondo, de leider van de belangrijkste oppositiepartij, noemt Jammeh een gevaarlijk man: „Hij heeft leden van de oppositie gedood, en hij heeft zijn land en volk bestolen. Wij hebben al een dictator als president en we hebben geen behoefte aan een tweede.”

Jammeh zal in relatieve weelde kunnen leven. Hij vertrok afgelopen zaterdag uit Gambia met twee Rolls-Royces en een Mercedes. Tien andere luxe auto’s, waaronder een tweetal Bentley’s, volgen nog. Dat Jammeh niets van zijn rijkdommen hoeft in te leveren, is onderdeel van de deal over de machtsoverdracht.

De oud-president deed vlak voor vertrek uit Gambia ook nog een greep in de schatkist. Hij zou omgerekend zo’n 11 miljoen euro hebben geroofd. Het is onduidelijk of de Gambiaanse regering gaat proberen om dit geld terug te krijgen.

Gambianen moeten gemiddeld rondkomen van minder dan 2 euro per dag. Ze zijn dan ook boos dat Jammeh wegkomt met de ’diefstal’. Zo zegt een inwoonster van de hoofdstad Banjul: „Al zijn bezittingen heeft hij van Gambianen gestolen. Ze hadden hem niets anders moeten laten meenemen dan de kleren die hij aanhad. Hij is een grote dief.”

Donderdag is ook de dag dat de nieuwe president van Gambia naar zijn land terugkeerde. Adama Barrow was naar Senegal gevlucht, omdat hij in eigen land zijn leven niet meer zeker was. Zijn inauguratie tot president vond plaats in de Gambiaanse ambassade in de Senegalese hoofdstad Dakar.

Barrow heeft de economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten ECOWAS gevraagd om de troepen die momenteel in Gambia zijn, daar nog een halfjaar te laten blijven. De militairen waren ingezet om Jammeh onder druk te zetten. ECOWAS heeft het verzoek in beraad genomen.