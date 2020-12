Zorgorganisaties sceptisch over vaccineren op 4 januari

ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, merkt op dat veel zaken nu nog niet duidelijk zijn en maakt zich zorgen. „Wij delen de ambitie van de minister van Volksgezondheid om zo snel als mogelijk te beginnen met vaccineren. Maar het nu noemen van de datum van 4 januari 2021 door de minister vindt ActiZ erg enthousiast en mogelijk een beetje prematuur.”

Ook Verenso, de vereniging voor specialisten in de ouderenzorg, is sceptisch: „De datum van 4 januari lijkt ons vrij ambitieus. Als veldpartijen hebben we intensief overleg met VWS over de vaccinatiestrategie en -organisatie. Ofschoon wij de druk om snel met een vaccin te komen begrijpen, hebben wij aangegeven in dit traject graag zorgvuldig te werk te willen gaan.”

„Zo is het belangrijk afdoende tijd te nemen voor bijvoorbeeld het verspreiden van informatie over werking en mogelijke bijwerkingen van het uiteindelijk goedgekeurde vaccin”, aldus Verenso. „Welk vaccin eind december wordt goedgekeurd, is nog niet bekend. Ook vergt het daadwerkelijk kunnen vaccineren van zulke grote groepen mensen een goede organisatie.”

De Jonge: 4 januari

Dinsdag kwam naar buiten dat in de eerste week van januari mogelijk de eerste mensen worden ingeënt tegen het coronavirus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet dat weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA), dat de vaccins moet goedkeuren. Hij houdt vanwege die beoordeling nog wel een slag om de arm. De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie.