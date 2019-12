Onderzoek naar getreiter na zelfmoord agent

De digitaal rechercheur hield zich op het hoofdkantoor bezig met onder andere terrorisme en zware misdaad. Kort voor hij overleed had hij zijn beklag gedaan bij zijn leidinggevenden over het treitergedrag van enkele collega’s. Er was nog een tweede gesprek gepland dat dus nooit meer kon worden gevoerd.

De Ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid had aangedrongen op een gedegen onderzoek. De voorzitter van de OR, Ali Yentür, geeft in NRC Handelsblad aan ‘zeer geschokt te zijn’ door het plotselinge overlijden van de collega.

De suïcide van de jonge dertiger lijkt niet op zich te staan. Een maand geleden werd bekend werd dat meer werknemers die zich bezighouden met veiligheidsrisico’s zich hebben gemeld met klachten over de sfeer en professionaliteit op de afdeling. De spanningen zouden hun sporen nalaten in het werk.

Op het interne netwerk stelt de politie geschokt te zijn door het overlijden van de collega. Het wordt ‘intens verdrietig’ genoemd dat de digitaal expert bij de afdeling technologische ontwikkeling en expertise, die zich had gespecialiseerd in het ontcijferen van gecodeerde boodschappen, het leven niet meer zag zitten. Hij wordt door andere werknemers getypeerd als stil, met weinig sociale contacten binnen het korps.

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat het onderzoek leiden en buigt zich ook over meldingen dat agenten gevaar hebben gelopen door blunders van leidinggevenden en, dat informanten zouden zijn overleden nadat hun identiteit, door fouten bij de organisatie, bekend werd.

De agent is vrijdagmiddag begraven, in besloten kring.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113