Medewerker Penitentiaire Inrichting Arnhem opgepakt

ARNHEM - Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) aan de Ir. Molsweg in Arnhem is woensdag opgepakt op verdenking van het binnensmokkelen van telefoons en drugs in de gevangenis. Volgens het Openbaar Ministerie zit de man in de cel in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

