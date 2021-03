’Theater- en museumbezoek in april mogelijk met toegangstest’

De Jonge wilde nog niet ingaan op welke activiteiten precies worden georganiseerd. De VVD wil bijvoorbeeld dat er proeven worden gedraaid in sportscholen, maar volgens de bewindsman is de experimentele fase al voorbij. De ’Fieldlabs’ werden georganiseerd „als een wetenschappelijk experiment”, en „het echte toegangstesten” gebeurt vanaf 1 mei. Dan moet een app mensen bij een negatieve test toegang geven tot een bepaald evenement. De Jonge legde uit dat de maand april een soort tussenfase zal zijn, waarin er wel al „honderdduizend toegangstesten per dag” beschikbaar zijn. „En die willen we nuttig besteden ook. Dus dat gaan we doen.”

De Jonge gaat in overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio’s over de „kalender” voor april. Ook sportminister Tamara van Ark en cultuurminister Ingrid van Engelshoven worden hierbij betrokken. Het kabinet wil dat er in zoveel mogelijk sectoren wat ruimte wordt geboden met de toegangstesten.