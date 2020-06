Rechtszaak om social media-decreet van Trump

Het Center for Democracy and Technology (CDT) betoogt dat het presidentiële bevel strijdig is met de grondwet. Het decreet zou „overduidelijk” zijn bedoeld om wraak te nemen nadat Twitter een bericht van Trump had aangepast.

Trump tekende het decreet enkele dagen nadat de berichtendienst een factcheck had geplaatst bij een van zijn tweets. De president heeft geklaagd dat Twitter hem en andere conservatieven dwars probeert te zitten.

Het Witte Huis wilde zelf niet reageren op de rechtszaak en verwees naar het ministerie van Justitie. Dat heeft nog niet gereageerd. Ook de grote techbedrijven, die CDT naar verluidt financieel steunen, zijn nog niet met een reactie gekomen.