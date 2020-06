Duitse justitie: Rusland achter moord op Georgiër in Berlijn

Bijna tien maanden nadat Khangosjvili in het park Kleiner Tiergarten werd gedood met schoten in het hoofd en in de rug, heeft het Duitse parket een Rus aangeklaagd voor de moord. De Rus werd op de dag van de moord nog aangehouden. „Achtergrond van de moordopdracht was het verzet van het slachtoffer tegen de regeringen van de autonome deelrepublieken Tsjetsjenië en Ingoesjetië en de pro-Russische regering van Georgië”, aldus de hoofdaanklager.

De vermeende moord in opdracht heeft flinke schade toegebracht aan de Duits-Russische betrekkingen. Omdat Rusland de Duitse justitie zou tegenwerken in het onderzoek, wees Duitsland eerder al twee Russische diplomaten uit, waarop Moskou een zelfde tegenmaatregel nam.

Politiek vluchteling

Onderzoeksorganisatie Bellingcat stelde in februari na maanden onderzoek al dat de Russische veiligheidsdienst FSB de moord zou hebben georganiseerd. Khangosjvili, die als politiek vluchteling in Duitsland was, was een Tsjetsjeen met de Georgische nationaliteit. Hij vocht tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog tegen Rusland en had nauwe banden met voormalige Tsjetsjeense president Aslan Masjadov, die in 2005 werd gedood door de FSB.