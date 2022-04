Veertig tips over fietser die vrouw neerstak in Vlaardingen

Het programma op NPO 1 besteedde dinsdag opnieuw aandacht aan de zaak. Vorige week woensdag meldde de politie dat er zestien tips waren binnengekomen na de uitzending van de avond daarvoor. Ook in deze uitzending zijn opnieuw beelden getoond van de vermoedelijke dader.

Iets na middernacht op 17 april werd de vrouw in haar rug gestoken toen zij na een hockeyfeest naar huis fietste. De verdachte leek de vrouw toen al even te hebben gevolgd. De vrouw is buiten levensgevaar. Zij herstelt thuis van de steekwond, maar is volgens de politiewoordvoerster „enorm aangeslagen.”