Boze 5-jarige van snelweg geplukt

De kleuter had op een onbewaakt moment de sleutels van de auto weten te bemachtigen. Hij wilde ’een Lamborghini kopen’ in Californië, honderden kilometers verderop. Maar zover kwam de jongen niet, al is de agent nog wel verbaasd dat de jonge bestuurder het überhaupt enkele kilometers ongeschonden wist vol te houden. De 5-jarige ging slingerend de snelweg over. „Hij was helemaal van de kaart”, zegt agent Rick Morgan tegen de nieuwszender. „Zijn ouders vertelden dat hij niet eerder een auto had bestuurd. Dit was de eerste keer dat hij zoiets deed.”

Het jochie was er thuis vandoor gegaan omdat hij boos was op zijn moeder, meldt ABC News. Die weigerde namelijk een sportwagen voor hem te kopen. Het kind besloot daarop om, met drie dollar op zak, zelf actie te ondernemen. Volgens de Amerikaanse wegpolitie mag hij blij zijn er zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen.