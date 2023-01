Schutter opent vuur bij viering Chinees Nieuwjaar in Californië: negen doden

De schietpartij vond zaterdagavond omstreeks 22 uur (plaatselijke tijd) plaats in Monterey Park, een stad net ten oosten van Los Angeles, waar duizenden mensen het Chinees nieuwjaar vierden.

Ⓒ ANP / AFP

Ⓒ epa

Er zijn zeker negen doden te betreuren, meldt de politie. Ook zijn meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet bekend hoeveel.

Een getuige zegt in de LA Times dat een schutter met een machinegeweer meerdere magazijnen afvuurde in een dansclub. „Drie mensen kwamen mijn restaurant in gerend en zeiden dat ik de deur op slot moest doen”, aldus Seung Won Choi. „Ze zeiden dat er een man met een machinegeweer rondliep in de omgeving, die zijn geweer al verschillende keren had herladen.”

De politie kwam massaal ter plaatse, is te zien op beelden. Het is niet duidelijk of de schutter al is opgepakt en wat zijn motief is.

Monterey Park ligt op zo'n 13 kilometer van Los Angeles in het zuiden van de staat Californië. Volgens de media waren daar eerder op de dag tienduizenden mensen samengekomen om Chinees Nieuwjaar te vieren. In de buurt wonen veel mensen met een Aziatische achtergrond. Het evenement zou ongeveer een uur afgelopen zijn geweest toen de schietpartij begon.