Grote verdeeldheid over pensioenakkoord op bijeenkomsten FNV

Tijdens de ledenbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam liepen de emoties bij de aanwezige FNV’ers soms hoog op. Ⓒ Marcel Antonisse

De vakbeweging doet er weer toe, juichen voorstanders van het pensioenakkoord. Maar als de FNV-achterban straks ’nee’ zegt, is het over en uit. Gooit de discussie over strengere rekenregels nu alsnog roet in het eten? Op de ledenbijeenkomsten lopen de spanningen soms hoog op. „Het is allemaal heel wiebelig.”