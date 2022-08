Portugese wetenschappers stuiten op grootste dino-skelet in Europa

De opgravingen worden gedaan in het stadje Pombal, anderhalf uur rijden van Lissabon. Wetenschappers werden daar door lokale inwoners getipt over mogelijke fossielen. Samen met Spaanse collega’s wisten zij de ribben en wervels van een brachiosaurus bloot te leggen. Het dier zou meer dan 150 miljoen jaar geleden geleefd hebben.

"Het is niet gebruikelijk om alle ribben van een dier op deze manier aan te treffen, laat staan in deze positie, met behoud van hun oorspronkelijke anatomische positie. Dit is relatief ongewoon bij fossielen uit die periode," zegt dr. Elisabete Malafaia, die verbonden is aan de Universiteit van Lissabon. De brachiosaurus was de grootste dinosaurus en leefde tussen 160 en 100 miljoen jaar geleden.