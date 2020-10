Kabinet stelt onderzoek in naar Nederlandse luchtaanval Hawija

Dat schrijft minister Bijleveld (CDA) van Defensie vrijdag in een brief aan de Kamer.

Ex-minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66) gaat het onderzoek naar de gebeurtenissen in Hawija leiden. Bijleveld kwam eerder onder vuur te liggen, omdat zij de Kamer verkeerd had geïnformeerd over de Nederlandse aanval op terreurbeweging Islamitische Staat in juni 2015, waarbij ook zo’n 70 burgerdoden vielen.

Daarop drong D66 aan op een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Omdat het om een gebeurtenis in het buitenland en in de context van oorlog gaat, kan de OVV het onderzoek echter niet uitvoeren. Vandaar dat er een onafhankelijke onderzoekscommissie komt, die Sorgdrager naar eigen inzicht mag samenstellen

Daarnaast gaat het ministerie kijken naar lokale projecten die het kan vergoeden ter compensatie voor de lokale bevolking in Hawija. Het ministerie heeft onderzocht of individuele vergoedingen uitkeren een optie is. Dat is het niet, omdat de aanval gericht was op een bommenfabriek van IS, en dus een legitiem doel had.