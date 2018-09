Koninkrijksviering eindigt in Amsterdam

De viering liet zien hoe "krachtig, smaakvol en kleurig de eenheid in verscheidenheid is", zei voorzitter Ank Bijleveld-Schouten van het comité dat de landelijke festiviteiten organiseerde. "Het is goed minstens een keer in de vijftig jaar stil te staan bij de vraag hoe we ervoor staan in ons land."

Vicepremier Lodewijk Asscher hield de genodigden voor "dat we bepaald nog niet klaar zijn", waarbij hij de vluchtelingencrisis aanhaalde. "Zij houden ons een spiegel voor dat de verworvenheden niet vanzelfsprekend zijn. Elke dag moeten we werken aan verdraagzaamheid, vrijheid, gelijke rechten, gelijke plichten en kansen."

Die gelijkheid is er nog niet, zei de in Mexico geboren Arubaanse Nederlander Marifer Aguirre Broca, voorzitter van het Koninkrijks Jeugd Parlement. "Ik hoop dat er in de toekomst geen discriminatie en geweld is binnen het Koninkrijk. Een samenleving waarin we een ander geen 'Macamba' of 'Antilliaan' noemen."

Slotspektakel

Later op de avond vond er buiten op de Amstel en op de Magere Brug een muzikaal slotspektakel plaats, met optredens van meer dan dertig Nederlandse artiesten. Onder anderen Dré Hazes, varend in een rood-wit-blauw amfibievoertuig, Ellen ten Damme, Rowwen Hèze, Willeke Alberti en Ruth Jacott traden op.

In de show kwamen 'herkenbare thema's' langs van 200 jaar Koninkrijk, zoals de strijd tegen het water. Gitarist Jaap Kwakman speelde een hardrockversie van het Wilhelmus en Jamai Loman zong het nummer 'Fiets' van Herman van Veen. Ook de zwarte bladzijden, zoals de Tweede Wereldoorlog en de slavernij, kwamen in muzikale vorm voorbij.

Bij de optredens 's avonds waren ook andere leden van de koninklijke familie, onder wie prinses Irene en prinses Mabel. Op de kades stonden vele mensen om een glimp op te vangen van het spektakel, dat boven de Amstel werd afgesloten met vuurwerk.