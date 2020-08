Schippers voetpontje geterroriseerd door hangjeugd

Andries Nellestijn van het bestuur van Voetveer De Overkant vertelt aan RTV Utrecht dat jongeren aan weerszijden van de loopbrug richting de aanlegsteiger staan en klanten intimideerde.

Jongeren varen stukken mee over de Lek om in het water te springen (wat niet mag), schelden de schippers soms uit en gooien met modder, aldus de omroep. „De schippers zijn het helemaal zat omdat we een periode hebben gehad waarin het bijna dagelijks foute boel was. Dus de schippers dreigen te stoppen.”

Praten met de jongeren, een wijkagent laten meevaren, de beheerder van het terrein op de jongeren afsturen: het hielp allemaal niet.

