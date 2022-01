Berger en redder raken gewond bij operatie op drift geraakte Julietta D

De berger bevindt zich aan boord van een van de sleepboten die bij de operatie zijn ingezet. Hij raakte licht gewond, zegt een woordvoerster van de Kustwacht. ,,Door de hoge golven krijgt een schip harde klappen, dan kan dat gebeuren.’’

Aan boord van de KNRM-reddingsboot van Hoek van Holland ging het direct mis toen het schip buiten de havenpieren kwam. ,,Door een zware breker. Omdat ze nog maar net op pad waren, hebben ze besloten die jongen eerst terug te brengen’’, meldt een woordvoerder van de KNRM desgevraagd. Ook in dit geval zijn de verwondingen niet ernstig.

Reddingsboot

Het is wel zaak dat de Hoek van Holland alsnog in actie komt, schat de woordvoerder in. ,,De Scheveningen ligt nu al een paar uur te stampen naast de Julietta D.’’ De bulkcarriër was enige uren onbemensd. ,,De helikopters waren er als eerste en haalden de achttien bemanningsleden van boord. Inmiddels zijn er mensen van het bergingsbedrijf aan boord. Dan wil je wel een reddingsboot erbij hebben, voor het geval dat.’’

Rond half zeven slaagden KNRM’ers erin een voorloper van de sleepkabel vast te maken aan het op drift geraakte schip. ,,Als het schip drijft, is het een kwestie van op sleeptouw nemen. Is het vastgelopen, dan duurt het langer.’’

De KNRM-reddingsboot uit IJmuiden is geruime tijd bezig geweest het stuurloze schip in te halen, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. ,,De Scheveningen was er eerder. IJmuiden is toen bedankt voor de inzet.’’