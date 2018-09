Op zoek naar geschiedenis van het Oranjehotel

Voor dat onderzoek spit Bas von Benda-Beckmann archieven door, maar niet veel is bewaard. Hij heeft inmiddels een aantal getuigen gesproken en foto's gezien en brieven gelezen, maar hij heeft nog lang geen compleet beeld. Naar schatting hebben ongeveer 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel. "Sommige mensen hebben daar ook maar kort gezeten, voor kleine vergrijpen als belediging van de Wehrmacht of zwarthandel. Die hoop ik te kunnen traceren. Er zijn wel lijsten van gevangenen, maar geen complete lijsten, dus je bent echt afhankelijk van wat mensen nog hebben liggen."

Hij is naarstig op zoek naar mensen die daar hebben vastgezeten of kinderen of kleinkinderen van die gevangenen. "Ik hoop op persoonlijke documenten, brieven, gesmokkelde briefjes. Misschien dat mensen die nog ergens in een oude doos op zolder hebben liggen." Benda-Beckman is overigens inmiddels al wel op een aantal 'pareltjes' gestuit. Zo is er een foto boven water gekomen waarop een groep gevangenen te zien is, vlak na hun bevrijding.

In de beruchte Doodencel 601 in het Oranjehotel zaten in de oorlog veel verzetsstrijders die later werden geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. De herdenking wordt sinds 1946 elk jaar gehouden op de laatste zaterdag in september of de eerste zaterdag in oktober.