Oorlogstuig VS in handen terroristen Syrië

De rebellen van de New Syrian Forces werden getraind en bewapend door de VS, zodat ze beter voorbereid de strijd met terroristen en radicale rebellen in het land konden aangaan. Ze hebben het oorlogsmaterieel overgedragen aan al-Nusra, de Syrische tak van al-Qaeda, in ruil voor een veilige doorgang in een gebied dat door de terroristen wordt gecontroleerd.

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger liet vrijdag weten "ernstig bezorgd" te zijn.