Gemeente wil hulp bij facelift Stopera

Volgens het Parool zijn er in de Stopera veel leegstaande ruimtes, zoals trouwzalen en een filmzaal. "De belangrijkste vraag die we stellen is: wat is een reden om het stadhuis wél te bezoeken, in plaats van er langs te lopen?", zegt Guido Wallach die de make-over gaat leiden namens het bureau Inbo. Hij verwacht "idiote, maffe en briljante ideeën" van de Amsterdammers.

