Vooral bejaarde mannen voelen zich eenzaam

DEN HAAG - Bijna een half miljoen mensen in Nederland (zo'n 4 procent van de bevolking) voelt zich eenzaam. Een groot gedeelte van die groep bestaat uit mannen die ouder zijn dan 75 jaar, Ongeveer een op de acht mannen (12 procent) boven die leeftijd zegt zich eenzaam te voelen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Bij de vrouwen boven de 75 jaar is dat 5 procent. Het gaat alleen om ouderen die zelfstandig wonen. Ouderen die in een instelling of tehuis zitten, zijn niet ondervraagd.