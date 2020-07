Ⓒ ANP/ HH

Niets vervelender dan een smartphone die plots verdwijnt, valt en kapot gaat of gestolen wordt. Maar geen paniek: dat hoeft niet te betekenen dat je weer opnieuw moet beginnen met een nieuw toestel. Het is goed al wat voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer hij nog veilig in jouw zak zit, zo onderzocht Het Nieuwsblad.