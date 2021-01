Binnenland

Politie: vluchtauto na enorme explosie Rotterdam blijkt gestolen

De politie in Rotterdam is op zoek naar mensen die hebben gezien dat er een blauwe BMW 5 serie, model Sedan, is gestolen in Capelle aan den IJssel. Die auto werd op 11 januari gebruikt als vluchtauto na een verwoestende ontploffing van een handgranaat in de Kronenburg in Rotterdam. Na de explosie we...