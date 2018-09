Senaat bespreekt renovatie Binnenhof dinsdag

Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol vindt het niet kunnen dat het "hele parlementaire gebeuren" bijna zes jaar weg is van de oorspronkelijke plek, zei ze eerder deze week. "Het Binnenhof staat symbool voor de parlementaire democratie, als we dan verspreid over de stad gaan zitten, is het een ander verhaal."

Volgens Broekers-Knol en de fractievoorzitters in de Senaat hoeft het ook helemaal niet. "Sinds 1200 is hier al die zeven-, achthonderd jaar almaar verbouwd en telkens ging de business gewoon door. Ik zie niet waarom dat nu anders zou moeten."