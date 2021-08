Oosterhoutse joyrider (17) blijkt grote hoeveelheid drugs in onderbroek te hebben

De 17-jarige jongen die achter het stuur zat, bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij had de auto van zijn vader stiekem meegenomen. De bestuurder bleek ook nog in het bezit te zijn van een flinke lading harddrugs. In zijn onderbroek zaten vier sealbags met in totaal 91 pakketjes cocaïne en cristal meth verstopt.

De bijrijder had 140 euro contant, een joint en wat hasj bij zich. Beide jongens zijn gearresteerd, hun ouders zijn geïnformeerd.