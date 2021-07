Israël bombardeert Hamasbasis na aanval met ’brandballonnen’

Het leger meldt op Twitter dat de aanval was gericht tegen een „militaire basis” met de „infrastructuur en middelen” voor terroristische activiteiten. Het complex bevond zich naar verluidt in de buurt van burgerlocaties in de dichtbevolkte en verarmde Gazastrook. „Waaronder een school.”

Militante Palestijnen sturen vaak ballonnen met explosieven of brandbommen over de grens met Israël. Daardoor breekt regelmatig brand uit in het zuiden van het land.

Israël en Hamas vochten in mei een bloedig conflict uit. Dat duurde ongeveer anderhalve week en ging gepaard met grootschalige Palestijnse raketbeschietingen en Israëlische luchtaanvallen. Er vielen volgens officiële cijfers 13 doden in Israël en 255 in de Gazastrook. De strijd eindigde na bemiddeling door Egypte. Hamas had met het afvuren van duizenden raketten vooral Israëlische burgerdoden op het oog, maar slaagde daar amper in door het geavanceerde afweersysteem van het IDF.