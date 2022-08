’EU moet dure vergaderingen Straatsburg stoppen’

„De maandelijkse verhuizing naar Straatsburg verhoogt het energieverbruik van het Europees Parlement behoorlijk”, schrijft de politicus van de Groenen. „Er moet niet alleen bijna 350.000 vierkante meter kantoorruimte extra worden verwarmd en verlicht, maar er moeten ook treinen worden gecharterd, dienstauto’s worden overgebracht en vrachtwagens rijden om alle kantoorspullen in Straatsburg te krijgen.”

Energieprijzen

Volgens Freund, wel vaker kritisch over de financiële strapatsen bij EU-instellingen, kost het verhuiscircus normaal gesproken ongeveer 114 miljoen euro per jaar. Hij verwacht dit bedrag vele malen hoger is door de extreem gestegen energieprijzen.

„We kampen nu met een ernstig energietekort in Europa. Terwijl sommige burgers verwachten dat ze hun huizen komende winter niet voldoende kunnen verwarmen, gebruikt het Europees Parlement twee gebouwencomplexen tegelijk”, vervolgt Freund. „Overheden sporen burgers aan om energie te besparen, dan moeten wij ook het goede voorbeeld geven.”

Daniel Freund Ⓒ ANP

De Duitse Europarlementariër vindt dat de vergaderingen moeten worden opgeschort tijdens de energiecrisis en pleit voor meer digitaal werken. Tijdens de pandemie werden de reisjes naar de Franse stad in de Elzas eveneens geannuleerd en werd digitaal vergaderen de norm.

Leegstaand parlementsgebouw

Freund laat aan De Telegraaf weten dat hij verwacht dat zijn voorstel serieus zal worden besproken en verwacht extra bijval zodra het kwik daalt en de discussie over energie verhit. „We kunnen een leegstaand parlementsgebouw niet verwarmen in de winter, terwijl EU-burgers zich zorgen maken over het verwarmen van hun eigen huizen.”

Het dure verhuiscircus van het Europees Parlement is al jaren omstreden bij zo’n beetje alle Nederlandse Europarlementariërs. Om deze praktijk te stoppen is instemming nodig van alle lidstaten en Frankrijk is niet van plan om Straatsburg op te geven. Het Parlement heeft in Luxemburg ook een kantorencomplex.