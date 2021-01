LIVE | Duitsland ruziet over versoepelingen voor gevaccineerden

De Duitse politiek ruziet over versoepelingen voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus. Een voorstel van een minister om voor gevaccineerden de coronabeperkingen te verlichten, oogstte meteen vernietigende kritiek.

Minister Maas van Buitenlandse Zaken vindt dat mensen met een coronaprik eerder dan anderen weer naar een restaurant of bioscoop mogen. De sociaaldemocraat vindt deze uitzonderingspositie gerechtvaardigd, zo zei hij tegen de krant Bild am Sonntag. Volgens hem moeten ingeënte personen weer hun „grondrechten” kunnen uitoefenen. Of iemand die is gevaccineerd anderen kan besmetten is nog niet helemaal duidelijk, erkent de bewindsman. Maar in ieder geval „neemt zo iemand van niemand meer een plek af aan een beademingsapparaat.”

Het ministerie van Volksgezondheid verwees het plan meteen naar de prullenmand. Uitzonderingen kunnen niet zolang niet duidelijk is of een ingeënte persoon iemand anders nog kan aansteken, aldus een verklaring. De liberale oppositiepartij FDP noemde het voorstel van Maas populistisch en niet goed doordacht. Een dergelijke discussie is volgens de liberalen pas zinvol als het vaccin volop beschikbaar is. Andere critici waarschuwen voor een tweedeling in de maatschappij.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

EU-voorzitter Charles Michel: te vroeg voor ’coronavaccinatiepaspoort’

Franse politie beëindigt feest met 200 deelnemers

110 besmettingen met Britse variant in Belgisch bejaardentehuis, 3 ouderen overleden

Oostenrijk nog eens twee weken langer in lockdown: medische mondkapjes verplicht en 2 meter afstand houden.

Zondag ruim de helft minder coronadoden (445) in Duitsland dan zaterdag (980)

Britse regering hoopt op versoepeling maatregelen in maart

Belgische rusthuizen prikken familieleden van bewoners stiekem met restjes vaccin

Corona-paniek: Brazilianen met zuurstofflessen over straat

Sport:

Financieel:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk meer coronanieuws in het liveblog van zaterdag 16 januari.