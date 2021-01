LIVE | EU-voorzitter Charles Michel: te vroeg voor ’coronavaccinatiepaspoort’

Het is nog te vroeg voor een vrijgeleide voor tegen het coronavirus ingeënte reizigers binnen de Europese Unie, vindt de voorzitter van de Europese regeringsleiders. Voor zo'n 'coronavaccinatiepaspoort' zou kunnen worden ingevoerd, moeten eerst meer mensen een prik hebben gekregen. Anders dreigen scheve ogen, denkt voorzitter Charles Michel.

Griekenland pleit voor zo'n vaccinatiebewijs, in de hoop de voor de economie zo belangrijke toeristen weer te kunnen verwelkomen. De Griekse premier krijgt bijval van andere Zuid-Europese vakantielanden. De EU-leiders buigen zich donderdag over het voorstel op een nieuwe video-top over de strijd tegen de coronapandemie.

"Het is duidelijk in mijn ogen dat we meer mensen moeten vaccineren" voordat de invoering van een coronavaccinatiepaspoort aan de orde zou zijn, zei de voorzitter van de raad van regeringsleiders en staatshoofden van de EU in de politieke talkshow Buitenhof. "Als we dat te vroeg zouden implementeren, zou men een gigantische frustratie provoceren in Europa."

Michel sluit niet uit dat het later wel van een Europees coronapaspoort komt. Maar hij "weet ook dat het thema gevoelig ligt" in meerdere EU-landen. Onder meer Nederland heeft bedenkingen. Er is immers nog onduidelijk hoe lang ingeënte personen beschermd zijn en of ze het virus kunnen blijven verspreiden. In sommige landen heerst bovendien huiver om gevolgen aan de inenting te verbinden, uit angst dat mensen zich gedwongen voelen om een prik te halen.

Ook deskundigen van wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn op dit moment geen voorstander van een bewijs van vaccinatie tegen Covid-19 voor internationale reizigers.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

110 besmettingen met Britse variant in Belgisch bejaardentehuis, 3 ouderen overleden

Oostenrijk nog eens twee weken langer in lockdown: medische mondkapjes verplicht en 2 meter afstand houden.

Zondag ruim de helft minder coronadoden (445) in Duitsland dan zaterdag (980)

Britse regering hoopt op versoepeling maatregelen in maart

Belgische rusthuizen prikken familieleden van bewoners stiekem met restjes vaccin

Corona-paniek: Brazilianen met zuurstofflessen over straat

Sport:

Financieel:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk meer coronanieuws in het liveblog van zaterdag 16 januari.