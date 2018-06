Eenvoudig zoekwerk op het internet leert dat duct tape, afkomstig uit de VS, waarschijnlijk aan zijn naam komt vanwege het gebruik bij het aan elkaar tapen van buizen die gebruikt worden bij het transporteren van gekoelde lucht. Ik kende het spul alleen uit misdaadfilms en boeken. Ook voor het betere knevelwerk schijnt het zeer goed van pas te komen. Nou knevel ik niet, nooit gedaan ook en het ziet er niet naar uit dat ik ooit een knevelpraktijk zal beginnen, maar soms heb je het nodig.

Vanochtend naar de plaatselijke doe-het-zelf-zaak om wat van dat kleefband te gaan halen om het gruwelijk blauwe tapijt in de woonkamer en in de hal, daar neergelegd ter bescherming van de gewrichten van de 10-weken oude pup, voor omkrullen te behoeden. Dat de hond me consequent voor de manke voeten loopt is tot daar aan toe, dat ik struikel over tapijt dat zijn eigen gang gaat kan niet de bedoeling zijn.

Hobbel met mijn scoot naar binnen en vraag aan de baas of hij het spul in huis heeft. Kleur zwart en dan graag twee rollen. Hij kijkt me aan, grijnst geil en vraagt hoeveel buurvrouwen ik denk te gaan knevelen. De vraag overvalt me. Ik zit even met een bek vol tanden en bedenk me dan dat er geen enkele buurvrouw is die ik wel eens lekker in zou willen tapen, laat staan er iets anders mee zou willen doen. Maar voordat ik een zinnig antwoord kan geven krijg ik de slappe lach. Er staan nog vier mensen te wachten die er ook zo hun gedachten bij hebben. Ik ga met een rol van 25 meter de deur uit. Genoeg voor het tapijt. Geeft wel een mooie inkijk in de fanasieën van de plaatselijke middenstand.

Wellicht dat het ook nog kan worden gebruikt om een paar loshangende snoeren vast te tapen. Inmiddels heeft de hond twee keer de kerstversiering uit de vensterbank getrokken, heeft onze telefoon het loodje gelegd en moest de lader van mijn iphone er aan geloven. De hond leeft nog. Wellicht dat de bedrading van de ontgrendeling van mijn deur een plakbeurt moet hebben. Knaagt de kleine rakker die door, dan mag er een electricien met een mijnlamp ondergronds om een nieuwe draad te trekken. In de kruipruimte is het muf en heel donker. Er hangt plastic met condenswater. Ik ben er jaren geleden geweest. Zonder lamp. Natte kop dus.

Zal er nooit meer komen daar beneden. Buiten regent het…