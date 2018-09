De inkt van de positieve beslissing die ik kreeg thuisgestuurd was nog niet droog, of mijn huidige zorgaanbieder stuurde mij alvast maar een nieuw contract toe met een prijslijst. Het zorgmenu lijkt op dat van een dag-en-door Chinees restaurant. Ik kan het daarom uitspreken. Er hoeven geen nummertjes voor. Sambal wordt niet bijgeleverd.

Om de papillen te strelen… De menukaart 'Zorg zonder verblijf', dat is thuis wonen in een volkomen aangepaste woning en niet het verpieteren in een verpleegtehuis, omvat de volgende gerechten.

Om te beginnen is er de Persoonlijke Verzorging volgens afspraak, dan is er de Persoonlijke Verzorging op afroep en met als topper in de range de Persoonlijke Verzorging Speciaal (ook afzonderlijk te bestellen). Dezelfde reeks is er voor de verpleging. Zou ik begeleiding buiten de deur nodig hebben, kan dat ook. Ja, zelfs extra begeleiding kan. De Begeleiding Extra. Klinkt alsof je op proefverlof mag of helemaal maf bent en thuiswonend met een elektronische enkelband, vastgeketend met een ring aan de muur. Het luchten onder toezicht om het zo maar eens te zeggen.

Voor taxi-vervoer wordt volgens de AWBZ-beslissing ook nog gezorgd.Maar voor de zorg daar is moet ik nog een pak papier in laten vullen door mijn adviseur. Ben na ruim een jaar inmiddels wel toe aan een paar vaste krachten die je niet steeds alles uit hoeft te leggen en waarmee je ook nog een goed gesprek kunt voeren. Vooral de laatste maanden is er een hele parade aan dames en heren voorbijgekomen om mij te drogen en te kleden. Mensen aan wie je alle routines steeds opnieuw uit moet leggen en mensen die ook steeds op tijd zijn en zich niet op laten jagen door de planning van het kantoor. Eentje meldde zich per abuis in de veronderstelling dat mijn catheter opnieuw moest worden aangelegd en de buis – onduidelijk welke – moest worden gespoeld. Ze sprak me aan of ik seniel was. Ik herkende haar niet, dat kan die indruk versterkt hebben.

Voorlopig is het even stilzitten en afwachten. Tijd genoeg….