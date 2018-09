Een dag of vier varen. Dachten we. Bleken er zes te worden.

De eerste nacht stak er een meer dan stevige bries op die ontaardde in een full-blown storm. De avond van het vertrek hadden we nog staan borrelen met collega’s in de chart room. Terwijl ik nipte keek ik naar een kaart met daarop een kruis. De plek waar te Titanic ten onder was gegaan. 's Middags had ik uit voorzorg in de ziekenboeg maar even een injectie tegen zeeziekte laten zetten.

Midden in de nacht werd ik wakker van een dreun. Het duurde een halve minuut en toen volgde er nog een. Lag groggy te denken aan een ijsberg op de route, indachtig het kruis van de avond er voor. Maar na de derde dreun kwam ik op het idee om de televisie eens op het kanaal van de on-board camera te zetten.

Ik voelde weer een dreun, zag de boeg van de Queen Elisabeth omhoog komen uit het water en zag hoe het zeewater in rivieren over het dek gutste om daarna retour de plas van herkomst te gaan. Dat feest heeft een paar dagen geduurd. Dagen van vertraging. Dagen waarop ik te zeeziek was om op te staan. Dagen ook waarop ik niets at, behalve bollen gekneed brood die mij werden aangereikt door een aardige Joegoslavische mevrouw met een knotje in haar nek en twee tanden. Ze sprak slecht Engels, maar de dwingende manier waarop ze me overeind sjorde en beval te eten gaf geen ruimte voor ontsnapping.

Eenmaal weer op de been besloot ik toch het schip eens te gaan verkennen. De schuit rook merkwaardig. Een mengsel van braaksel en andere zaken, die kennelijk bij een schip na storm horen. Het luchten van een boot kan een groot goed zijn.

Voor het overige loop je je als passagier stierlijk te vervelen. Het eten en drinken was, toen het weer ging, prima, maar ik ben niet van het aquarellen en andere bezigheden voor mensen van middelbare leeftijd. Naar de einder staren en turen met een glas erbij. Dat was het wel.

In New York de Hudson op, langs het vrijheidsbeeld en dan tergend langzaam ontschepen en een taxi opgedrongen krijgen door een man die je naar een adres rijdt dat je niet kent. De reisafdeling van De Telegraaf had een hotel voor me geboekt dat net verbouwd werd. En dat niet alleen. Ik had het idee dat de kamers die mij omringden allemaal werden gebruikt door dames die hun geld verdienden met het exploiteren van hun lichaam.

Daar lig je dan met een naijlend evenwichtsorgaan terwijl in de kamers om je heen de oudste beweging ter wereld vol overgave wordt geoefend, getraind en onderhouden, begeleid door aanmoedigingkreten. Niet om hongerig van te worden.

eenkleinbestaan.blogspot.nl