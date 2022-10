35 graden in oktober? ’Gelukkig niet, een foutje in de app’

Het weerbericht deed veel wenkbrauwen fronsen in Nederland. Temperaturen van 35 graden of meer in het laatste weekend van oktober? Zwembroeken, bikini’s en bbq’s hoeven voorlopig niet uit de kast gehaald: het blijkt om een foutje te gaan. De fout is in de loop van de ochtend hersteld. „De verwachte maximumtemperatuur voor de komende dagen is niet hoger dan 23 graden en dan alleen lokaal in het zuiden. Dat is al aan de hoge kant”, schrijft Buienradar in een bericht.