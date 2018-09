D66 maakt zich druk over kosten Groene Draeck

Als je zo'n lemsteraak nu nieuw zou kopen, zou die drie tot vier ton kosten, redeneerde Pechtold. Hij uitte zijn zorgen in de Tweede Kamer tijdens het debat over de begroting voor volgend jaar.

Volgens premier Mark Rutte heeft Defensie (dat verantwoordelijk is voor het onderhoud) met een externe expert vastgesteld dat er meer geld nodig is voor het onderhoud. "Het bedrag komt in de buurt van een JSF", zei Pechtold. Hierna ontstond zoveel hilariteit dat besloten werd verdere beantwoording van de vragen van D66 schriftelijk af te doen.

Beatrix kreeg De Groene Draeck cadeau van het Nederlandse volk voor haar achttiende verjaardag en gebruikt de boot nog steeds.