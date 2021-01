Gommers: meeste zorgen om Britse virusmutatie

„De besmettingen gaan wel omlaag, maar het percentage testen dat positief is, is weer hoger. Ook het aantal opnames in ziekenhuizen blijft hoog. Terwijl we hadden gehoopt dat het na deze periode zou gaan dalen. Maar dat gebeurt nu nog niet. Ik denk dat we nog even moeten wachten tot volgende week, maar ik ben niet heel positief.”

Gommers maakt zich het meeste zorgen over de Britse virusmutatie, die ook in Nederland op nog kleine schaal is opgedoken. „Ik maak mij er de meeste zorgen om dat de Britse virusmutatie ons aan het eind van de maand nog te wachten staat. Daarom ben ik blij dat de vaccinaties nu naar voren zijn gehaald.”

Mutatie

De Britse variant, zoals nu bekend, is besmettelijker maar lijkt niet schadelijker dan het oorspronkelijke coronavirus. Dat waaide een jaar geleden over vanuit Wuhan, China. Peking weigerde dinsdag onderzoekers die de herkomst van het longvirus uit willen zoeken, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie.